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Игорь Осинькин: Мы находимся на правильном пути

18 сентября 2021 23:20
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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о матче 8-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Ростова" (4:2).

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о матче 8-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Ростова" (4:2).

– Очень веселый для зрителей матч. Веселый для зрителей, но не для тренеров. Я, конечно, понимаю, что матч на высокой скорости, с обилием моментов. Иногда эти моменты были по-настоящему из хорошего качества игры. Но есть определенная ложка дегтя. В обороне мы позволяем чуть больше. Любая наша ошибка сразу же преобразуется в гол. Будем работать над тем, чтобы быть надежнее в обороне. Мы на правильном пути. Мы не так много дали сегодня сопернику, какие-то явные ошибки не подарили. Но мы понимаем, что есть определенные сложности.

– Хотелось узнать об изменениях в стартовом составе: Солдатенков вместо Чернова и Зеффан вместо Бейла.

– Самый простой ответ на Зеффан вместо Бейла. Потому что Бейл полноценно тренировался только один раз на этой недели. Он получил травму во время предыдущей игры, был заменен из-за нее. Но он хорошо набирает, он в хорошей форме. И мы в дальнейшем на него рассчитываем. Он по-настоящему себя проявляет себя в тренировках и в отношении к работе. Чернов и Солдатенков. У нас сложная неделя, три матча за 7 дней. Мы имеем состав, в котором футболисты хорошо конкурируют друг с другом. В силу разных обстоятельств мы предпочти Солдатенкова на эту игру. В прошлой игре Чернова. Могу сказать, что да, была у Солдатенкова яркая ошибка. Но надо отдать ему должное, он сразу вернулся в игру. Дальше он провел хороший матч.

– Насколько серьезной будет ротация на кубковый матч против "Знамени"?

– Она точно будет. Сейчас надо собраться, посмотреть, все ли здоровы, кто восстанавливается лучше, кто хуже после очень энергозатратной игры. Это наш шанс иногда чуть больше сделать ротацию, потому что команда – это не 11 человек. Я это прекрасно понимаю, но есть ситуации, когда победа заставляет иногда использовать достаточно узкую обойму. Сейчас кубковые матчи, плюс, три игры за неделю – мы будем чуть больше менять состав.

 

Фото:   ФК "КС"

 

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