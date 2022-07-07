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Игорь Осинькин: К старту сезона будем готовиться в Самаре

7 июля 2022 15:42
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Игорь Осинькин подвел итоги товарищеских матчей против «Ахмата».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги товарищеских матчей против «Ахмата» (1:0, 2:1).

– Играли против команды РПЛ. Получили много информации. Есть и позитивные моменты – результат и качество игры.

– Не можем сказать, что довольны качеством игры. Это футбол. Мы победили, но могли и не выиграть. Главное, что мы набираем физическую форму. Сезон все ближе. У нас более точно выстраиваются определенные связи. Думаю, что к следующей игре в Екатеринбурге, мы будем еще в более лучшей форме.

– Основной состав уже вырисовывается? Есть понимание, кто выйдет в Оренбурге?

– Обойма у нас была и раньше. Сейчас надо определиться с тем, кто в какой форме, кто добавится. Тогда будет видна окончательная картина. В целом, контуры видны были еще в прошлом сезоне.

– В команде много молодых. Есть ли по ним понимание?

– Важно сейчас понять, в каком формате будет Кубок Лиги. Он добавляет в календарь большое количество игр. Такой же обоймой, как в прошлом сезоне, мы не сможем обойтись. Состав должен быть глубже, потому что матчей будет больше. Но о конкретике сейчас говорить рано. До старта чемпионата еще есть время, а трансферное окно закрывается в сентябре.

– Сейчас команда возвращается в Самару. Какие у нас планы?

– Дома всегда лучше. Нам надо выдохнуть, у нас будет время дома. Потренируемся на замененном поле, оно сейчас в хорошем состоянии. Дома легче и проще работать над деталями и нюансами. В таком режиме будем готовиться к игре.

– Первый матч в чемпионате пройдет на искусственном газоне. Что об этом думаете?

– Не очень об этом думаю. Не меняем подготовку из-за этого. Это только одна игра, опыт на игры на искусственном поле у нас есть. По отзывам, оно сейчас достаточно хорошего качества.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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