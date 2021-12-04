Игорь Осинькин: Если у нас будет такая игра, то будут и очки

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

– Сложный матч получился. Он не мог быть другим. Очень квалифицированный соперник. Но я считаю, что мы подготовились и проводили этот матч достаточно хорошо во всех компонентах, за исключением, может, реализации моментов. Ну и не хватило последнего шага, последнего хода, который бывает предголевым. Здесь не хватило мастерства, хладнокровия или удачи. Соперник воспользовался своим моментом. Это, конечно, индивидуальное мастерство Энжуке. Хорошее, качественное действие, которое перевернуло игру. Мы расстроены. Мы были ближе к победе. По тому, как игра шла, ее характер, трудно ребятам что-то предъявить. Обидно остаться без очков. Если у нас будет такая игра, то будут и очки.

– Можно ли сравнивать игру в Москве с сегодняшней? Или сегодня во втором тайме все решил один эпизод, а игра была равной?

– Я имею свое мнение по второму тайму игры в Москве. Потому что там была игра, и там были моменты, которые закончились голами в наши ворота. Иногда прямого следствия такому нет. Мы там не настолько плохо играли, чтобы получить три гола. А здесь есть схожесть в том, что мы первый тайм играли лучше, чем второй. И в той игре, и в этой. Считаю, что и второй тайм был достаточно неплохой. Мы были ближе к победе. А дальше сработало индивидуальное мастерство, как я и сказал.

– Можно сказать, что причина того, что не удалось добиться победы – сейвы Акинфеева? Есть ли хоть что-то, в чем "Крылья" сегодня уступили по игре?

– Сейвы Акинфеева имели решающее значение. Насколько я понимаю, эксперты признали его лучшим игроком матча. Наверное, с этим трудно не согласиться. Но игру оценить одним или несколькими компонентами сложно. Если мы будем по-настоящему глубоко разбирать, то там есть, о чем говорить, есть на что влиять. Мы действительно дали сопернику несколько моментов. Пусть они индивидуальные, но это моменты, в которых нас обыгрывали, мы теряли мяч. Есть о чем говорить. Наверное, в переходной фазе после потери мяча, несколько эпизодов должны мы были играть более организованно.

– Выход на замену Сергеева и Цыпченко – это риск и желание победить?

– Во-первых, я так понимаю, что там было в районе 65-й минуты. Плюс, это изменения на энергозатратных позициях. Тот же Глушенков не играл в стартовом составе несколько игр. Поэтому нам надо было освежать, надо было, чтобы наша атака была более быстрая. Я не считал это риском. У нас глубокий состав, эти игроки выходят, чтобы освежить, но риска с моей стороны не было. В том, что дальше произошло на поле, их вины, наверное, меньше всего. У Ивана Сергеева были проблемы с поясницей, они были всего лишь 2-3 дня, поэтому мы в стартовом составе не рискнули его ставить. Надеюсь, что сейчас у него все хорошо. Он нам нужен. В этой игре, в том числе, может, не хватило его умения реализовывать, умение быть наконечником, потому что доставок, попаданий в штрафную было достаточно. Именно завершить атаку в этом матче не получилось.

Фото: ФК "КС"