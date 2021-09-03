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Хорватский защитник Сильвие Бегич перешел в "Крылья Советов". Футболист, последним клубом которого был казанский "Рубин", будет выступать за нашу команду на правах аренды до конца сезона.

Сильвие в нашей команде будет играть под номером 2.

Бегич играет в России с 2017 года после перехода в "Оренбург", за который он сыграл 56 матчей и забил 5 голов. В составе "Рубина" на его счету 27 игр и 1 гол.

– Кандидатура Бегича возникла не случайно – это квалифицированный защитник, который на протяжении длительного времени доказывает свою состоятельность на высоком уровне. Его опыт и навыки очень пригодятся "Крыльям Советов". Нашей команде нужно было укрепить оборону, и мы это сделали, – отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

Фото: ФК "КС"