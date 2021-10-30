Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев: "Благодаря командной работе мы добились положительного результата".

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Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев, ставший лучшим игроком матча 13-го тура против "Краснодара" (1:0), поделился эмоциями от игры.

– Выдалась очень тяжелая игра, но мы на такую и рассчитывали. Мы играли против хорошей команды, которая отлично контролирует мяч, на ее стадионе. У нас было не так много времени, чтобы подготовиться, неделя была тяжелой в плане графика, но наш тренерский штаб выполнил отличную работу. Мы установку выполнили. В первом тайме неплохо контролировали мяч, потом немного подсели. Это была наша ошибка. Потом забили гол, нам наконец-то повезло. Потом уже показали свою игру. Считаю, что наиграли на победу, поздравляю всю команду. Наш тренерский штаб хочу поздравить с Днем тренера!

– Какой из ударов и моментов у ворот "Крыльев" был самым сложным?

– Я бы не сказал, что сделал какие-то сумасшедшие сейвы. Наверное, в первом тайме удар Вильены – самый сложный момент. А так, Солдатенков спас команду на 75-й минуте примерно. Вся команда отлично поработала. Благодаря командной работе мы добились положительного результата.

– Общались ли вы когда-нибудь с Виталием Кафановым?

– После игры с "Ростовом" он передал мне свою книгу. Я ее и до этого читал. Я думаю, что он за всеми вратарями в Премьер-лиге следит. Уверен, он хочет, чтобы в России появлялись хорошие голкиперы. Мое дело работать.

– Сейчас все больше и больше вратарей вызываются в сборную России. Есть ли ожидания?

– Не знаю, что будет в будущем. Повторюсь, моя задача – работать, показывать хорошую, стабильную игру. Если буду достоин, то думаю, тренерский штаб примет решение. Пока считаю, что нужно больше работать.

Фото: ФК "КС"