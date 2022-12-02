Главный тренер женских «Крыльев Советов» и футболистка команды посетили школу-интернат для детей с ОВЗ

61

Главный тренер женских «Крыльев Советов» Галина Комарова и футболистка команды Валерия Усачева стали гостями школы-интерната №117 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие приурочено к Международному Дню инвалидов, который отмечается во всем мире 3 декабря. «Крылья» совместно с партнером клуба пиццей «Додо» подарили ребятам вкусные угощения и подарки, а также пригласили на четвертьфинальный матч Кубка России по футболу.

– Ребята искренне любят футбол. Нам приятно, что они следили и продолжают следить и за успехами женской команды «Крыльев Советов». Настоящие и самые преданные фанаты. Всегда рады их видеть на всех матчах нашего клуба, – отметила Галина Комарова, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"