Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги первого турецкого сбора нашей команды

Я нашел ошибку
Главные новости:
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал об усилении воспитательной работы в школе, прокомментировал введение школьной формы.
Сергей Кравцов: решения, касающиеся сферы образования, должны обсуждаться с родителями и учителями 
К самостоятельному тушению пожаров, ликвидации последствий ДТП и проведению аварийно-спасательных работ подразделения ДПО не привлекались.
Подразделения добровольной пожарной охраны региона 8 раз за неделю выезжали на ликвидацию пожаров
Это дети с тяжёлыми формами ДЦП, врождёнными пороками развития центральной нервной системы, генетическими патологиями, редкими орфанными заболеваниями.
За год работы детского паллиативного отделения специалисты оказали помощь 135 юным жителям региона
Сегодня в заключительном матче турнира самарские девушки разгромили столичный ЦСКА.
В Самаре проходит полуфинал Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд юношей и девушек
В исходный пул Рейтинга включены все 89 регионов России и города, которые являются их административными центрами.
Самарская область вошла в ТОП-10 Рейтинга по событийному туризму
Обладатели новых домов столкнулись с проблемой: внутриквартальные в новом жилом комплексе не были заасфальтированы, территория возле домов не благоустроена.
Самарскому фонду поддержки строительства на селе поручено выполнить благоустройство возле домов блокированной застройки в Похвистнево
Среди ключевых вопросов – текущая ситуация на предприятиях в условиях проведения СВО, планы работы на 2023 год, выполнение гособоронзаказа, а также кадровое обеспечение.
Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области
В 2022 году в Самарской области свыше 43% твердых бытовых отходов было направлено на обработку.
Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по вопросам развития отрасли обращения с ТКО
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.85
-0.02
EUR 74.41
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги первого турецкого сбора нашей команды

20 января 2023 16:24
165
"Тренировочный план был выполнен."

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью клубной пресс-службе подвел итоги первого турецкого сбора нашей команды, сообщает пресс-служба ФК "КС".

– Первый сбор завершен. Несмотря на плохую погоду в первые дни, все тренировки состоялись, команда сыграла два матча и оба выиграла. Какие итоги можно подвести?

– Тренировочный план был выполнен. За исключением первого дня, мы добирались сюда с приключениями, опоздали на один день. В остальном, нам повезло. Были сильные дожди, но они были вокруг тренировок. Все занятия состоялись. Мы провели два матча, не хочу оценивать их качество, потому что это первый сбор. Основная задача – набрать физическую форму после отпуска, познакомиться с новичками, чуть ближе познакомиться с молодыми футболистами. Эти игры мы выиграли, но оценивать качество игры по этим играм не стоит.

– На первом сборе было много нагрузки. Как ребята это перенесли?

– Нормально перенесли. Большинство знакомо с теми методами, которые у нас есть. Я бы не сказал, что у нас сверхбольшие нагрузки. Но они больше, чем в сезоне. Основная сложность в том, что нужно восстановить физическую форму, которая за время отпуска была потеряна. В футбольном плане мы восстанавливаем навыки, говорим о связях, о том, в какую сторону мы должны менять свою игру, ведь у нас другие люди будут в некоторых позициях. Мы должны тонко реагировать на то, что у нас происходит в команде. Речь про определенные изменения.

– Как проявила себя большая группа молодых футболистов? Что можно о них сказать?

– Мы большинство из этих ребят привлекали к тренировкам основного состава в сезоне. Но сейчас полноценная возможность провести сбор, плюс добавились пару человек на просмотре – Иван Бобер и Дмитрий Каптилович. Они показали себя достаточно хорошо, несколько ребят из молодежного состава мы оставим на второй сбор, посмотрим на них внимательнее. Это и Егор Тоцкий – один из лучших бомбардиров молодежного первенства. За всеми молодыми ребятами мы будем следить.

– Весь сбор прошел с нами Владимир Писарский. В расположение клуба в конце сбора прибыл Николай Рассказов. Что о них можно сказать?

– Николай только-только присоединился. Он не был в тренировочной работе, ему надо уладить определенные заключительные моменты с контрактом. Наверное, с первого дня следующего сбора, он будет полноценно с нами заниматься. Писарский с первого до последнего дня провел все тренировочные занятия. Он присматривается к команде, команда присматривается к нему. Он слушает подсказ, смотрит, как можно влиять на игру. Мы взяли футболиста, от которого есть определенные ожидания. Он понимает, что мы от него хотим. Писарский готов и может выполнять большой объем работы. Верим, что он будет нам помощником. Надеемся, что он пришел сюда, чтобы забивать голы.

– Впереди два выходных, потом начнется второй сбор. Там запланировано 5 игр. Какая будет цель второго сбора?

– Мы продолжаем набирать форму, но больше будет занятий по тактической подготовке, будет больше игр. Для каждого футболиста будет 3 игры. Будет 2 матча в один день. Мы будем делить наш состав, чтобы ребята наиграли связи. Мы хотим в этих матчах увидеть готовность к сезону. Нагрузки продолжатся, достаточно большие. Ребята адаптированы, обычно он проходит легче и веселее.

 

Фото:   ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Среди ключевых вопросов – текущая ситуация на предприятиях в условиях проведения СВО, планы работы на 2023 год, выполнение гособоронзаказа, а также кадровое обеспечение.
20 января 2023  17:04
Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области
175
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
20 января 2023  12:15
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
228
Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
19 января 2023  14:28
Дмитрий Азаров: «Главное в Ташле мы сделали – спасли источник»
478
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
2242
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
18 января 2023  22:23
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
665
Весь список