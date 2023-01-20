Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги первого турецкого сбора нашей команды

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью клубной пресс-службе подвел итоги первого турецкого сбора нашей команды, сообщает пресс-служба ФК "КС".

– Первый сбор завершен. Несмотря на плохую погоду в первые дни, все тренировки состоялись, команда сыграла два матча и оба выиграла. Какие итоги можно подвести?

– Тренировочный план был выполнен. За исключением первого дня, мы добирались сюда с приключениями, опоздали на один день. В остальном, нам повезло. Были сильные дожди, но они были вокруг тренировок. Все занятия состоялись. Мы провели два матча, не хочу оценивать их качество, потому что это первый сбор. Основная задача – набрать физическую форму после отпуска, познакомиться с новичками, чуть ближе познакомиться с молодыми футболистами. Эти игры мы выиграли, но оценивать качество игры по этим играм не стоит.

– На первом сборе было много нагрузки. Как ребята это перенесли?

– Нормально перенесли. Большинство знакомо с теми методами, которые у нас есть. Я бы не сказал, что у нас сверхбольшие нагрузки. Но они больше, чем в сезоне. Основная сложность в том, что нужно восстановить физическую форму, которая за время отпуска была потеряна. В футбольном плане мы восстанавливаем навыки, говорим о связях, о том, в какую сторону мы должны менять свою игру, ведь у нас другие люди будут в некоторых позициях. Мы должны тонко реагировать на то, что у нас происходит в команде. Речь про определенные изменения.

– Как проявила себя большая группа молодых футболистов? Что можно о них сказать?

– Мы большинство из этих ребят привлекали к тренировкам основного состава в сезоне. Но сейчас полноценная возможность провести сбор, плюс добавились пару человек на просмотре – Иван Бобер и Дмитрий Каптилович. Они показали себя достаточно хорошо, несколько ребят из молодежного состава мы оставим на второй сбор, посмотрим на них внимательнее. Это и Егор Тоцкий – один из лучших бомбардиров молодежного первенства. За всеми молодыми ребятами мы будем следить.

– Весь сбор прошел с нами Владимир Писарский. В расположение клуба в конце сбора прибыл Николай Рассказов. Что о них можно сказать?

– Николай только-только присоединился. Он не был в тренировочной работе, ему надо уладить определенные заключительные моменты с контрактом. Наверное, с первого дня следующего сбора, он будет полноценно с нами заниматься. Писарский с первого до последнего дня провел все тренировочные занятия. Он присматривается к команде, команда присматривается к нему. Он слушает подсказ, смотрит, как можно влиять на игру. Мы взяли футболиста, от которого есть определенные ожидания. Он понимает, что мы от него хотим. Писарский готов и может выполнять большой объем работы. Верим, что он будет нам помощником. Надеемся, что он пришел сюда, чтобы забивать голы.

– Впереди два выходных, потом начнется второй сбор. Там запланировано 5 игр. Какая будет цель второго сбора?

– Мы продолжаем набирать форму, но больше будет занятий по тактической подготовке, будет больше игр. Для каждого футболиста будет 3 игры. Будет 2 матча в один день. Мы будем делить наш состав, чтобы ребята наиграли связи. Мы хотим в этих матчах увидеть готовность к сезону. Нагрузки продолжатся, достаточно большие. Ребята адаптированы, обычно он проходит легче и веселее.

Фото: ФК "КС"