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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвёл итоги матча против "Ахмата"

15 мая 2022 16:00
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Игорь Осинькин: Мы могли играть лучше.

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвёл итоги матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против "Ахмата" (0:1).

– На матч повлияло то, что поле здесь медленное с очень высокой травой. Мы слишком долго к нему приспосабливались. Может, даже и не приспособились. Хотели играть в более быстрый футбол, хотели, чтобы у нас двигался более быстро мяч. Но по скорости у нас не получилось. Возможно, из-за этих самых проблем с полем. Но отрезок, когда мы пропустили мяч с необязательного стандарта, плюс незабытый пенальти, повлиял на игру. Мы продолжали оказывать давление на соперника, но "Ахмат" пытался удержать счёт. Но те моменты, которые у нас были, не позволили забить нам гол. Но против нас была хорошая команда. Они только что играли с ЦСКА, мы понимали, что нам будет сложно. Мы могли выжать из этого матча больше.

– Не было ли у команды проблем с настроем после яркого матча с «Динамо»?

– Судя по тренировкам не могли предположить такого. Работа была хорошей. Из-за медленного поля мы не смогли взять то, что могли взять и сделать лучше. О психологии уже сложно говорить.

– Кроме пенальти будто и не было моментов у "Крыльев". Кроме поля что ещё помешало?

– Нет, у нас были моменты. И у Ежова в начале матча, у Цыпченко был убойный момент. Могли ли мы играть лучше? Да, наверное. В конце матча мы выдвинули Барача, в надежде, что он сможет найти момент в игре головой. Но вышел такой матч. Мы не смогли это сделать. На стандартартных положениях мы все равно проигрывали "Ахмату", в том числе банально за счёт роста. Мы могли играть лучше.

 

Фото:   ФК "КС"

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