Футболисты "Крыльев Советов" готовятся к матчу с ЦСКА

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Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" продолжают подготовку к матчу 12-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

Перед началом занятия полузащитнику Данилу Пруцеву вручили золотую медаль прошлого сезона ФНЛ, в розыгрыше которого он сыграл 6 матчей в составе "Крыльев".

Сегодняшняя тренировка на клубной базе продолжалась более 1,5 часов и отличалась повышенной интенсивностью.

В сегодняшнем занятии не приняли участие голкипер Евгений Фролов и полузащитник Денис Якуба, которые получили повреждения.

Матч против ЦСКА пройдет 23 октября на стадионе "ВЭБ Арена"и. Поединок будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

Информация о посещении матча здесь, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"