Футболисты «Крыльев Советов» Солдатенков, Пиняев и Глушенков – в расширенном списке сборной России

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Футболисты «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, Сергей Пиняев и Максим Глушенков попали в расширенный список сборной России на ноябрьский сбор.

Национальная команда проведет сборы в Москве. У подопечных Валерия Карпина запланирована товарищеская игра против сборной Таджикистана. Поединок пройдет 17 ноября в Душанбе.

Отметим, что Максим Глушенков уже вызывался в сборную России, для Александра Солдатенкова и Сергея Пиняева – это первое попадание в расширенный список главной команды страны, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"