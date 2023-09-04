Футболисты «Крыльев Советов» Салтыков и Шитов вызваны в национальную сборную России

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Футболисты «Крыльев Советов» Никита Салтыков и Владислав Шитов получили приглашение в сборную России.

Национальная команда проведет сбор в Новогорске с 4 по 12 сентября. У россиян запланировано 3 контрольных матча.

С олимпийской сборной Египта матчи пройдут в городе Суэц на одноменном стадионе 7 и 11 сентября. Начало – в 20:00 по самарскому времени.

На следующий день, 12 сентября, на стадионе «Эль‑Джануб» в Эль‑Вакре проведут матч сборные России и Катара. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по самарскому времени.

Сергей Бабкин и Владимир Хубулов продолжат восстановление в стане нашего клуба. Также ранее в сборную был вызван Александр Солдатенков, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"