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Футболисты "Крыльев Советов" посетили ребят из клуба "Крылья Мечты"

1 декабря 2021 22:56
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"Крылья Мечты" – футбольный проект, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

В преддверии Международного Дня инвалидов, который проходит каждый год 3 декабря футболисты "Крыльев Советов" посетили ребят из клуба "Крылья Мечты".

"Крылья Мечты" – футбольный проект, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Все ребята получили подарки от клуба "Крылья Советов" из рук Данила Пруцева и Владислава Сарвели, а собравшихся приветствовал заслуженный ветеран клуба, Мастер спорта СССР Валерьян Панфилов.

Отдельным подарком стали билеты для "Крыльев Мечты" на матч РПЛ против ЦСКА, который состоится 4 декабря на "Солидарность Самара Арене".

После официальной части состоялся товарищеский матч между "Крыльями Советов" и "Крыльями Мечты". В упорной борьбе победу со счетом 2:1 одержали ребята из "Крыльев Мечты", сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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