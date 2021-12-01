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В преддверии Международного Дня инвалидов, который проходит каждый год 3 декабря футболисты "Крыльев Советов" посетили ребят из клуба "Крылья Мечты".

"Крылья Мечты" – футбольный проект, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Все ребята получили подарки от клуба "Крылья Советов" из рук Данила Пруцева и Владислава Сарвели, а собравшихся приветствовал заслуженный ветеран клуба, Мастер спорта СССР Валерьян Панфилов.

Отдельным подарком стали билеты для "Крыльев Мечты" на матч РПЛ против ЦСКА, который состоится 4 декабря на "Солидарность Самара Арене".

После официальной части состоялся товарищеский матч между "Крыльями Советов" и "Крыльями Мечты". В упорной борьбе победу со счетом 2:1 одержали ребята из "Крыльев Мечты", сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"