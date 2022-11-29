Футболистки "Крыльев Советов" получили бронзовые награды Молодежной лиги

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Футболистки "Крыльев Советов" в перерыве матча 6 тура Фонбет Кубка России между "Крыльями" и "Факелом" получили бронзовые награды за Молодежную лигу 2022.

В ней команда Галины Комаровой заняла 3 место в турнирной таблице. Медали и ценные подарки девушки получили из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, генерального директора "Крыльев" Вадима Андреева, директора Академии КС Сергея Марушко и руководителя департамента женского футбола РФС Марии Сучковой.

В 24 матчах женская команда "Крыльев" набрала 49 очков, 15 раз победив, 4 раза сыграв вничью и 5 раз уступив соперницам. Наша команда забила 60 голов и 18 пропустила, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"