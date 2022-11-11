ФК РПЛ, на стадионах которых действует Карта болельщика, запустили программы поощрений для гостей спортивных арен

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Футбольные клубы Российской Премьер-Лиги, на стадионах которых действует Карта болельщика, запустили программы поощрений для гостей спортивных арен.



Первыми призы разыграли «Крылья Cоветов» и «Пари Нижний Новгород». Среди них были визит на тренировку любимой команды, экскурсия по стадиону и фотосессия. Участниками подобных розыгрышей могут стать купившие билет с использованием Карты болельщика.



В Самаре все, кто впервые приобрел билет с использованием Карты, получили право принять участие в памятной фотосессии у бровки поля «Солидарность Самара Арена» перед игрой. А в Нижнем Новгороде победителей клубного конкурса определили среди всех болельщиков, посетивших матч с «Зенитом». Одним из счастливчиков стал Лев Пушкарев, он занимается футболом и был рад посмотреть на тренировку опытных игроков.



Очередной матч на стадионе «Солидарность Самара Арена» самарские «Крылья Советов» проведут завтра, 12 ноября. Соперником волжан станет ФК «Ростов». Начало матча в 15:00.



Карту болельщика можно быстро и удобно оформить на портале «Госуслуги» или в офисах МФЦ. В день матча, временный офис МФЦ будет располагаться на прилегающей территории стадиона (Gate-3, с 10:00 до окончания первого тайма). Чтобы оформить карту необходим паспорт и свидетельство о рождении, если карта оформляется на ребенка.