Дмитрий Азаров: задача "Крыльев Советов" - войти в сезон, сохранив нынешнюю команду

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"У нас сейчас есть команда, которая, по-моему, влюбила в себя всех болельщиков футбола. Конечно, очень важно это команду сохранить… Мы работаем над тем, чтобы команду сохранить, и чтобы команда в нынешнем составе, надеюсь, с некоторым усилением, вошла в сезон", - сказал Азаров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

Он рассказал, что большинство футболистов хотят остаться в "Крыльях Советов".

"Для меня это очень отрадно, для них клуб стал семьей. Это очень важно. Я такого давно не видел в нашем футболе. Надеемся, что вот с той игрой, с укреплением менеджмента клуба мы сможем закрепиться в высшем дивизионе российского футбола. Все предпосылки к этому есть", - заявил Азаров.

По его словам, "Крылья Советов" также определились с концепцией развития клуба.

"Мы понимаем, что региональному клубу тяжело конкурировать со столичным клубом. Это невозможно. У нас никогда на это денег не будет. Конечно, мы активно занимаемся поиском спонсоров. И спонсоры есть, мы увеличили количество внебюджетных средств. Но мы должны четко понимать стратегию клуба. Без опоры на воспитанников самарского футбола клубу не выжить. Но путь этот не быстрый", - объяснил Азаров.

Фото: ФК "КС"