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Дмитрий Азаров передал в распоряжение Академии "Крыльев Советов" два новых автобуса

11 декабря 2021 18:16
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И встретился с игроками юношеской и женской команд, которые в этом году показали высокие спортивные результаты.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал в распоряжение Академии "Крыльев Советов" два новых автобуса на 30 и 50 мест и встретился с игроками юношеской и женской команд, которые в этом году показали высокие спортивные результаты. Глава региона пожелал спортсменам новых побед и выразил уверенность, что их пример послужит вдохновением для земляков, передает sova.info.

 Дмитрий Азаров поздравил спортсменов с обновкой. И отметил, что, как истинный фанат "Крыльев Советов", желает успехов родному клубу. А без подрастающего сильного поколения это невозможно. Поэтому в регионе создаются все условия, чтобы юные таланты могли достигать высот.

"Мы и впредь будем уделять детскому, массовому спорту первостепенное внимание.И сегодня эти автобусы, которые мы передаем совсем юным спортсменам, тому подтверждение. Я очень на вас надеюсь и рассчитываю, что вы покажите классную игру, порадуете болельщиков. А своим примером вдохновите еще тысячи и тысячи мальчишек и девчонок заниматься спортом, футболом".

Игрок юношеской команды "Крыльев Советов" Данил Панферов, отметил, новый автобус - это очень полезный и своевременный подарок. Спортсмен подчеркнул, что в последнее время академии уделяется большое внимание со стороны власти. Для ребят закуплены форма и тренажеры. Теперь тренировки проходят разнообразнее и эффективнее:

"Это очень круто, когда едешь на дальние расстояния на комфортном транспорте, когда там есть такие мелочи необходимые, как розетка, например. Я когда первый раз попал в новый автобус, мне он очень понравился, комфортный, просторный".

Современный транспорт оценили и представительницы прекрасного пола. Игрок женской команды "Крыльев Советов" Полина Гефко уверена, что автобус придаст новый импульс развития команды. Член сборной России по женскому футболу подчеркнула:

"Раньше мы на соревнования добирались сами: на автобусах, машинах, поездах, своим ходом. Сейчас будет намного проще. Будем с командой централизованно ездить и побеждать".

 

Фото: Андрей Савельев/sova.info

Теги: Крылья Советов

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