Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»

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На стадионе «Металлург» прошло предновогоднее мероприятие, ставшее уже традиционным – матч Дедов Морозов против команды «Крылья Мечты». «Крылья Мечты» – футбольный проект, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

На матч против них вышла команда Дедов Морозов, составленная из ветеранов «Крыльев» разных лет, а также тренеров Академии «Крылья Советов». Матч получился насыщенным, с большим количеством забитых мячей. Главный судья поединка Сергей Марушко зафиксировал итоговый результат – 3:3. После матча все ребята из «Крыльев Мечты» получили новогодние подарки от ПФК «Крылья Советов».

Но и на этом праздник не закончился: на главное поле «Металлурга» явился настоящий Дед Мороз вместе со Снегурочкой. После всех участников матча ждала пиццу от «Додо» и сладкие угощения от Самарского БКК.

– Настоящий праздник футбола и отличного настроения прошел на «Металлурге». Хочу поблагодарить всех участников матча за честную и красивую игру, поздравить всех с наступающим Новым годом. Для ребят из «Крыльев Мечты» такие матчи важны и нужны, но нам они тоже безумно нравятся. Всем в Новом году желаю крепкого здоровья и побед любимой команды! – отметил директор Академии «Крылья Советов» Сергей Марушко, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"