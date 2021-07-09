Билеты на матчи "Крыльев Советов" с "Ахматом" и "Спартаком" – в продаже

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Новый сезон Тинькофф-РПЛ "Крылья" начнут домашними матчами с "Ахматом" и "Спартаком" 25 и 30 июля соответственно. Начало матча с "Ахматом" – 18:30 по самарскому времени, со "Спартаком" – в 19:00. Игры пройдут на стадионе "Солидарность Арена".

Билеты на эти игры уже поступили в онлайн-продажу. Приобрести билеты в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта", а также в удаленных кассах города можно будет с 14 июля. Стоимость билетов на матч с "Ахматом" – от 400 рублей, на матч со "Спартаком" – от 500 рублей.

На нашем стадионе планируется открытие сектора COVID-free, доступ на который будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации (18+). Сектор будет иметь ряд преимуществ: отдельный вход, отличное расположение и низкая цена. Продажа билетов на сектор С123 (COVID-free) будет осуществляться онлайн через сервис добровольной идентификации "Премьер Pass" с 15 июля. Стоимость билетов на матч с "Ахматом" – 300 рублей, на матч со "Спартаком" – 400 рублей.

Скидка 50 % для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С119, С118, А102, А103 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении). Дети до 6 лет – бесплатно без предоставления места.

Зрители с ОВЗ могут приобрести билеты на матч только в ТЦ "Сила Спорта" (подробности – по тел.: +7-937-999-10-53).

Напоминаем, что продолжается реализация сезонных абонементов. Покупка абонемента на весь сезон значительно выгоднее разовых билетов. С ценами можно ознакомиться здесь, передает пресс-служьа ФК "КС".

Фото: 2gis.ru