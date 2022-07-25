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Билеты на матч "Крыльев Советов" с "Торпедо" - по 8.0 рублей

25 июля 2022 10:58
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Билеты на матч "Крыльев Советов" с "Торпедо" - по 8.0 рублей

Минувший сезон стал лучшим для "Крыльев" за последние 14 лет: команда заняла 8 место, в течение всего Чемпионата демонстрировала зрелищный футбол и одержала ряд ярких побед – чего стоит только домашняя игра с "Динамо", где при поддержке 32000 болельщиков "Крылья" забили 5 голов и красиво отпраздновали юбилей клуба!

"31 июля мы начинаем новый сезон матчем с "Торпедо". Клуб готовит для вас массу интересного, начиная с этого матча. В этот день болельщиков ждет открытие клубного музея "Крыльев", автограф-сессия с игроками команды, угощения от партнеров и многое другое!", - сообщается на сайте ФК.

Цена билета на первый домашний матч составит всего 8.0 рублей — символическая стоимость в честь юбилея клуба, который мы продолжаем отмечать в этом году. Билеты по этой цене можно приобрести во все сектора, кроме VIP и Hospitality.

Первый домашний матч в сезоне 2022/23 начнется в 18:30.

Для покупки билета и посещения стадиона необходимо оформить карту болельщика. Сделать это просто — подробно о процедуре получения карты можно узнать здесь.

Билеты можно приобрести онлайн на нашем сайте и в магазинах "Крыльев" в ТЦ "Сила Спорта" и на "Металлурге".

Тем, кто уже приобрел билеты на матч с "Торпедо" по первоначальной цене, будет возвращена разница в стоимости. Тем, кто покупал билет онлайн, деньги вернутся автоматически. Болельщикам, покупавшим билеты в клубных магазинах, нужно оформить процедуру возврата в ТЦ "Сила Спорта" или на "Металлурге". С собой необходимо взять паспорт и карту, с которой покупался билет.

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