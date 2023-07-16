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Белорусский форвард  Егор Карпицкий – игрок «Крыльев Советов»
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Белорусский форвард  Егор Карпицкий – игрок «Крыльев Советов»

16 июля 2023 20:32
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Егор Карпицкий – игрок молодежной сборной Белоруссии. За национальную команду он провел 8 поединков и забил 4 гола.

19-летний нападающий Егор Карпицкий перешел в «Крылья Советов». Белорусский форвард подписал с нашей командой контракт на 4 года. В нашем клубе Егор будет выступать под 17 номером, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Карпицкий – воспитанник солигорского «Шахтера». В 2021 году в составе молодежной команды он установил рекорд первенства дублеров, забив 39 голов. В составе основной команды в текущем сезоне он является лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии. На его счету 12 голов и 2 результативные передачи в 16 матчах. Всего же за «Шахтер» Карпицкий сыграл 35 матчей, забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач.

Егор Карпицкий – игрок молодежной сборной Белоруссии. За национальную команду он провел 8 поединков и забил 4 гола.

– Егор Карпицкий – это молодой и очень перспективный нападающий. Он способен сыграть на любой позиции в атаке, а его статистика говорит сама за себя. Важно, что у футболиста было несколько вариантов продолжения карьеры, но выбрал он именно «Крылья Советов». Наш клуб продолжает вести курс на приобретение молодых и перспективных игроков, верим, что Егор принесет много пользы «Крыльям», – отметил спортивный директор Сергей Корниленко.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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