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3:1 – поражение молодежки «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

15 октября 2022 17:35
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Следующий матч команда проведёт дома против ЦСКА.

Завершился матч 14-го тура МФЛ, в рамках которого «Крылья Советов» в гостях встречались с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Смена» 14 октября.

«Крылья» начали матч с нескольких опасных моментов, реализовать их не удалось. «Зенит» имел территориальное преимущество, создавая остроту у ворот Веселова, но на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Все основные события пришлись на вторую половину. Счёт открыли хозяева поля, на 53 минуте Данила Козлов получил мяч на границе штрафной и красивым ударом попал в самую «девятку». На 75 минуте Юрий Коледин удвоил преимущество «Зенита».

На 84 минуте «Крылья» заработали опасный штрафной, к мячу подошел Егор Тоцкий, удар получился очень хорошим и у вратаря не было шансов. Этот гол стал десятым для нашего форварда, он продолжает лидировать в гонке бомбардиров МФЛ. Самарцы после этого побежали всеми силами вперед и в одной из контратак «Зенит» наказал, Алексей Барановский реализовал предоставленную возможность.

3:1 – поражение молодежки «Крыльев» в матче с «Зенитом». Следующий матч команда проведёт дома против ЦСКА. Игра состоится 21 октября на стадионе «Металлург», сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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