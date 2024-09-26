25 сентября, новички «Крыльев Советов» провели встречу с болельщиками в ивент-холле «Сигна

33

В среду, 25 сентября, новички «Крыльев Советов» Сергей Песьяков, Доминик Ороз, Иван Олейников, Ульви Бабаев, Игорь Дмитриев, Томас Галдамес, Виктор Мендес, Иван Сергеев, главный тренер Игорь Осинькин, спортивный директор Сергей Корниленко и генеральный директор Вадим Андреев провели встречу с болельщиками в ивент-холле «Сигнал».

Всех собравшихся ждала развлекательная программа от «Крыльев» и FONBET. Каждый болельщик мог поучаствовать в розыгрыше игровых футболок от новичков команды, нанести аквагрим, сделать памятные снимки в фотобудке, потанцевать под DJ-сет Анастасии Столповской и выступление кавер-группы Paiducho Band, стать участником квиза, проявить свою эрудицию в квизе и попытать удачу в автоматах «Хватай-ка» и «Колесо Фортуны».

Особым моментом стал сюрприз для чилийских игроков Виктора Мендеса и Томаса Галдамеса — их угостили традиционными русскими сырниками.

После окончания развлекательной программы прошла автограф- и фотосессия с футболистами. Само мероприятие длилось более 3 часов, а болельщики еще долго не хотели отпускать игроков, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"