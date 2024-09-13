24-летний полузащитник Виктор Мендес – в «Крыльях Советов»

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24-летний полузащитник перешёл в наш клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25 и предусматривает опцию выкупа. В нашем клубе Виктор будет выступать под 34 номером.

Выступал за чилийский клуб «Унион Эспаньола». В 2022 году перешел в ЦСКА. За время в московском клубе провел 71 матч, выиграл Кубок России и стал обладателем серебряных медалей РПЛ. Вызывался в молодёжную и национальную сборные Чили.

– Мендес – качественный игрок, обладает хорошим пониманием игры, адаптирован к РПЛ. Помимо этого, есть опыт выступления за национальную сборную Чили. Надеемся, что он сможет помочь нашей команде, – подчеркнул спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"