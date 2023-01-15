17 января "Крылья Советов" проведут первый контрольный матч на сборе

318

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» продолжают подготовку к возобновлению сезона в Турции.

Во вторник, 17 января, наша команда проведет первый контрольный матч в 2023 году. Соперником «Крыльев» станет азербайджанский клуб «Сумгаит», занимающий 8 место в национальном чемпионате (из 10 команд).

К матчу готовятся все футболисты, находящиеся на сборе, кроме Дениса Якубы, который был прооперирован в Германии и будет восстанавливаться от травмы по индивидуальной программе под присмотром клубных врачей.

Матч с «Сумгаитом» пройдет 17 января и начнется в 16:00 по самарскому времени. Игра будет показана в прямом эфире на клубном ютуб-канале, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"