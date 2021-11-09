За миллион долларов в Москве можно купить лишь 60 "квадратов" элитного жилья

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Миллиона долларов в Москве хватит лишь на 60 квадратных метров элитного жилья, средняя площадь, которую, можно приобрести в российской столице на эту сумму, сократилась за год на треть - до семилетнего минимума, подсчитали аналитики консалтинговой компании Knight Frank, передает РИА Новости.

"В первую очередь это связано со значительной динамикой цен в сегменте: +42% за год, что является абсолютным рекордом на рынке. Причиной такого роста стал целый комплекс факторов: сокращение предложения на фоне высокого уровня покупательской активности и недостаточного объема нового предложения для восполнения баланса на рынке, рост себестоимости строительства, выход новых проектов по более высоким ценам, регулярное повышение цен в реализуемых новостройках", - говорится в сообщении компании.

Как отмечается в нем, по итогам третьего квартала площади московской элитной жилой недвижимости, доступные условному долларовому миллионеру, сократились во всех районах Москвы. Например, на Патриарших прудах на эту сумму можно приобрести только 25 квадратных метров против 33 годом ранее (-25%), Якиманке - 41 против 79 (-49%), Замоскворечье - 36 против 85 (-58%), в Дорогомилове - 76 против 150 (-49%).

Наименьшее падение показателя аналитики зафиксировали в районе Остоженки и Пречистинки (на 2% - до 35 квадратных метров) и Раменках (на 9% - до 92 квадратных метров).

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