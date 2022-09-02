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В Самаре рассказали, сколько будет стоить квадратный метр жилья

2 сентября 2022 12:28
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В Самаре рассказали, сколько будет стоить квадратный метр жилья

В Самаре утвердили стоимость одного квадратного метра жилья на III квартал 2022 года. Соответствующее Постановление подписала мэр областного центра Елена Лапушкина.

Норматив квадратного метра, согласно документу, - 36 674 рубля. Отметим, что сумма не изменилась, она осталась на том же уровне, что и в I, и во II кварталах 2022 года, пишет ГТРК Самара.

«Данная стоимость применяется для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, предоставляемых молодым семьям – участницам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710», - говорится в тексте Постановления.

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