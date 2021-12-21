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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на вторичном рынке недвижимости Самарской области в ноябре

21 декабря 2021 11:43
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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на вторичном рынке недвижимости Самарской области в ноябре

СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на вторичном рынке недвижимости Самарской области в ноябре 2021 года. Данная работа ведется на постоянной основе Самарским областным Фондом жилья и ипотеки по поручению  министерства строительства Самарской области.

При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 8 532 уникальных предложения к продаже, опубликованных в СМИ в ноябре 2021  года. 

На первом месте по количеству предложений лидирует Самара с 3187 квартирами. На втором – Тольятти – 2925 квартир. Замыкает список Кинель – 81 квартира.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в ноябре 2021 года составила 60 789 рублей.   

Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре –        81 449 рублей, самая низкая – в Октябрьске – 22 223 рубль. 

Наиболее активным в ноябре 2021 года были рынок в Октябрьске (индекс активности* – 5,3), наименее – в Кинеле (индекс активности 1,4).  В Самаре данный показатель равняется 2,8. 

*Под индексом активности мы понимаем соотношение количества предложений к количеству жителей.

Динамика средней цены предложения к началу года (январь 2021) носила положительный характер, и составила 9 756 руб. (+19,12%).

Динамика средней цены предложения к аналогичному периоду прошлого года (ноябрь 2020) носила положительный характер, и составила 11 738 руб. (+ 23,93%).

Динамика средней цены предложения к октябрю 2021 носила положительный характер, и составила 1 611 руб. (+ 2,72%).

Анализ вторичного рынка г. Самара

При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г. Самара были проанализированы предложения, опубликованные на сайте «ЦИАН» (https://samara.cian.ru/) в 2020-2021 году.

По результатам проведенного мониторинга средняя цена предложения 1 кв.м общей площади на вторичном рынке жилой недвижимости в г. Самара в ноябре 2021 составила 81 449 руб.

Динамика средней цены предложения к началу года (январь 2021) носила положительный характер, и составила 16 439 руб. (+25,29%). 

Динамика средней цены предложения к аналогичному периоду прошлого года (ноябрь 2020) носила положительный характер, и составила 18 926 руб. (+30,27%).

Динамика средней цены предложения к октябрю 2021 носила положительный характер, и составила 3 838 руб. (+4,95%).

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