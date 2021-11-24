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Промышленные предприятия губернии наращивают производство кислорода

24 ноября 2021 17:32
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Ряд предприятий машиностроения, нефтехимической отрасли возобновили производство кислорода для промышленных нужд.

На сегодня в Самарской области кислород все так же необходим в инфекционных госпиталях, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией. Минпромторг РФ в лице министра Дениса Мантурова призвал промышленные предприятия России снизить его потребление для технических нужд, а также рассмотреть возможность открыть новые или когда-то законсервированные производства.

На территории Самарской области единственным производителем кислорода является ООО «Праксайр Азот Тольятти». Завод отгружает кислород как в медицинские учреждения, так и на промышленные предприятия. 

Возобновление производства технического кислорода на промышленных предприятиях позволит не только перейти на использование собственного кислорода, но и высвободить возможности «Праксайр Азот Тольятти» для поставок медицинского кислорода в больницы губернии. Именно эту задачу поставил перед региональным министерством промышленности и торговли Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Под личным контролем Главы региона министерство проработало этот вопрос с предприятиями.

– Каждый килограмм, каждая тонна кислорода, которая производится теперь за пределами «Праксайр Азот Тольятти» высвобождает этот объем из числа медицинского. Этим мы предоставляем больше гарантий в стопроцентном обеспечении медицинских учреждений медицинским кислородом, замещая ранее потребляемый кислород с «Праксайр Азот Тольятти» кислородом из других источников, – прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Ряд предприятий машиностроения, нефтехимической отрасли возобновили производство кислорода для промышленных нужд.  Так, на сызранском заводе «ТЯЖМАШ» проведены восстановительные работы существующего оборудования по выработке кислорода. И если ранее завод «ТЯЖМАШ» закупал у ООО «Праксайр Азот Тольятти» более 100 тонн в месяц, то с сентября перешел на использование технического кислорода собственного производства.

 – На предприятии установлены современные резервуары-хранилища для газа, то есть запас есть всегда на 10-12 суток, – прокомментировал главный энергетик АО «ТЯЖМАШ» Андрей Удалов. – Была запущена в работу воздухоразделительная установка. На сегодняшний день потребность в техническом кислороде покрыта полностью собственным производством. 

Таким образом, когда эпидемиологическая обстановка улучшится, все эти производства при необходимости могут рассматриваться как потенциальный производственный резерв, чтобы и в дальнейшем не допустить дефицита кислорода. 

 

Фото:   правительство СО

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