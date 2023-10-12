Zoom оштрафовали на 15 миллионов рублей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей видеосервис Zoom за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, пишет РИА Новости.

«Признать Zoom Video Communications, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей», - сообщили в суде.

На заседании присутствовал только юрист Роскомнадзора, представители компании не пришли. Напомним, в июле 2022 года Zoom был оштрафован на один миллион рублей за первичный отказ локализовать данные, пишет АиФ.