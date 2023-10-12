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Zoom оштрафовали на 15 миллионов рублей

12 октября 2023 14:01
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Zoom оштрафовали на 15 миллионов рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 15 миллионов рублей видеосервис Zoom за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, пишет РИА Новости.

«Признать Zoom Video Communications, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 15 миллионов рублей», - сообщили в суде.

На заседании присутствовал только юрист Роскомнадзора, представители компании не пришли. Напомним, в июле 2022 года Zoom был оштрафован на один миллион рублей за первичный отказ локализовать данные, пишет АиФ.  

 

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