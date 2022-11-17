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Жителю Приволжского района вынесен приговор за незаконное хранение пороха

17 ноября 2022 12:40
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Жителю Приволжского района вынесен приговор за незаконное хранение пороха

В июле текущего года сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Приволжскому району поступила оперативная информация о том, что местный житель может незаконно хранить взрывчатые вещества.

В ходе отработки полученной информации полицейские в присутствии понятых провели осмотр дома местного жителя и придомовой территории. В сарае оперативники обнаружили и изъяли металлическую банку, в которой находилось сыпучее вещество черного цвета. Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам экспертизы установлено, что предъявленное на исследование вещество, массой около 79 граммов, является бездымным порохом промышленного изготовления.

По данным сотрудников полиции, подозреваемый 1977 года рождения владельцем охотничьего оружия не является, к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина пояснил полицейским, что порох он обнаружил в сарае через несколько лет после покупки частного дома. О том, что для хранения пороха нужны соответствующие разрешительные документы, он знал, однако переступил закон, решив оставить его для собственных нужд.

Следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», с обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками полиции, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 2 года и денежного штрафа в размере 6000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые вы нашли, либо они остались от умерших родственников и т.п., данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

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