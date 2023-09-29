Жителям Жигулевска и Тольятти рассказали о способах мошенничества

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Полицейские Самарской области на постоянной основе ведут разъяснительную работу по повышению правовой грамотности населения с целью профилактики мошенничества в отношении граждан, и пресечения деятельности лиц, занимающихся изготовлением или хранением в целях сбыта или сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг, а также неправомерным оборотом иных платежных средств.

На днях в Жигулевске сотрудники О МВД России по г. Жигулевску раздали листовки гражданам, рассказали им об основных мошеннических схемах и о том, как следует действовать, чтобы не стать жертвами злоумышленников. Полицейские рекомендовали также довести эту информацию до своих родных и знакомых.

Общаясь с горожанами, организаторы акции призвали каждого быть осторожным при использовании банковских карт, не разглашать сведения о реквизитах и паролях, не доверять сообщениям о блокировке карт, а также не осуществлять предоплату за товар по объявлениям, размещенным в Интернете.

Сотрудники полиции обратили внимание, что: «Мошенники пытаются любыми способами войти в доверие к гражданам, чтобы присвоить их денежные сбережения».

А в Тольятти сотрудники полиции и представители Общественного совета провели разъяснительные беседы на тему фальшивомонетчества с работниками и посетителями в одном из торговых центров.

Гражданам напомнили, что фальшивомонетничество – это одно из уголовных преступлений в России, за которые предусмотрена серьезная ответственность. Сотрудники полиции и общественники рассказали участникам мероприятия, как не стать жертвой фальшивомонетчиков, об основных отличительных признаках поддельных купюр и раздали тематические памятки. Также на примере поддельной пятитысячной купюры оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Тольятти показала работникам торговли, как отличить фальшивку от оригинала.

В ходе беседы общественник отметил, что: «Анализ раскрытых уголовных дел, связанных со сбытом фальшивых купюр, позволяет сделать вывод, что большинство преступлений раскрывается благодаря правильным первоначальным действиям граждан, распознавшим фальшивку, запомнивших приметы и своевременно сообщивших о факте сбыта в отдел полиции».

В заключение мероприятия работников торговли предупредили, что если к гражданину попала фальшивая купюра, не следует пытаться сбыть ее кому-то другому, поскольку в данном случае наступает уголовная ответственность.