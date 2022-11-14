Жителям Самарской области напоминают об опасности выхода на лед

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Безопасная толщина льда для человека — 15 сантиметров. Жителей просят не выходить на реку в темное время суток и при плохой видимости, а также не проверять поверхность на прочность ударом ноги. Это лучше сделать с помощью полена или лыжной палки.



Если после первого сильного удара покажется хоть немного воды, значит лед тонкий, и по нему ходить нельзя. В таком случае нужно немедленно отойти по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании и образовании трещин.



Если вы увидели провалившихся под лед людей, то немедленно зовите на помощь тех, кто находится поблизости. Спасающим следует связать друг друга ремнями или шарфами и ползком добираться до пострадавшего. Эксперты советуют, чтобы самый легкий двигался первым, так как чем ближе к полынье, тем выше опасность.



Так же ползком следует вытягивать пострадавшего на берег. Для облегчения задачи можно использовать находящиеся поблизости подсобные материалы: доски, палки и прочее. Как только все будут находится в безопасности, следует позвонить в службу спасения и оказать первую помощь пострадавшим, пишет Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП).