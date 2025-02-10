Жителя Самары, подозреваемого в убийстве, полицейские доставили в СК РФ по Самарской области

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3 февраля текущего года в службу «02» поступило сообщение от местного жителя, что у него умерла жена. По указанному адресу дежурный направил сотрудников следственно-оперативной группы.

В квартире многоквартирного дома, расположенного на ул. Максима Горького, полицейские обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили личность погибшей 42-летней женщины, осмотрели квартиру, опросили проживающего там мужчину, который сообщил, что в ходе распития спиртных напитков и конфликта с сожительницей нанес ей ножевые ранения. На месте происшествия эксперты обнаружили и изъяли 6 ножей, смывы, следы пальцев рук, две стеклянные бутылки и рюмки.

В отношении хозяина квартиры, находящегося в возбужденном состоянии и грубо нарушающего общественный порядок, полицейские собрали материалы о совершение правонарушения, предусмотренного ст.20.1 КоАП РФ.

Задержанный ранее не судимый местный житель доставлен полицейскими в СК РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО