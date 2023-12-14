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Жителя Похвистневского района обязали очистить лес от порубочных материалов

14 декабря 2023 12:11
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Жителя Похвистневского района обязали очистить лес от порубочных материалов

Судебные приставы Похвистневского района Самарской области обязали предпринимателя, занимающегося заготовкой древесины, очистить место рубки от порубочных остатков. 

С целью заготовки древесины предпринимателем, на основании заключенного с Министерством  лесного хозяйства договора, была произведена рубка деревьев на территории Большецаревщинского лесничества. Однако участок от порубочных материалов лесопользователь вовремя не очистил. Такая халатность в случае возникновения пожара могла привести к уничтожению большого участка лесного массива. Природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд.

Исполнительный документ, выданный Похвистневским районным судом, был направлен в отделение судебных приставов. В отношении индивидуального предпринимателя сотрудником Службы было возбуждено исполнительное производство. Должнику установили срок для добровольного исполнения решения суда. Однако женщина его проигнорировала. Тогда судебным приставом-исполнителем в отношении должницы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Также ее ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.

После получения повторного требования о необходимости исполнения решения суда, предприниматель приступил к работам по очистке лесного участка от порубочных материалов. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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