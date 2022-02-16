Жителя Новокуйбышевска привлекли к ответственности за незаконный прием лома

168

Судебные приставы г. Новокуйбышевск изъяли у мужчины, принимавшего лом без соответствующей лицензии, 240 кг металла и передали его в Росимущество. Помимо ареста имущества, нарушителю также придется оплатить штраф.

Мужчина осуществлял приемку, хранение лома и отходов черного металла без специального разрешения. Незаконный бизнес был прекращен, а собственник привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.14.1. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)». Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа с конфискацией металла.

В отделении судебных приставов г. Новокуйбышевск в отношении нарушителя возбуждено исполнительное производство. Сотрудники Службы выехали по указанному в судебном решении адресу и составили акт изъятия металлолома. Всего конфисковано 240 кг различного металла, которое передано представителям Росимущества для дальнейшего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.