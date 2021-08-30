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Житель Уфы поймал младенца, выпавшего из окна жилого дома

30 августа 2021 14:42
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Случайный прохожий заметил, что из окна выпала трехлетняя девочка, а следом за ней пытается "выйти" еще один ребенок.

Житель Уфы поймал младенца, упавшего из окна, рассказали в городском управлении гражданской защиты, передает РИА Новости.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Пекинская, 35. Случайный прохожий заметил, что из окна первого этажа выпала трехлетняя девочка, а следом за ней пытается "выйти" еще один ребенок.

"Он чудом успел подхватить малыша, которому едва исполнилось 11 месяцев", — говорится в сообщении.

Мужчина вызвал экстренные службы и передал детей сотрудникам скорой помощи. Девочку госпитализировали, а ее младшему брату помощь медиков не понадобилась.

В момент происшествия мать детей была дома.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

 

Фото:   pixabay

Теги: младенец окно

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