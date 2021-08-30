Житель Уфы поймал младенца, выпавшего из окна жилого дома

Житель Уфы поймал младенца, упавшего из окна, рассказали в городском управлении гражданской защиты, передает РИА Новости.
Инцидент произошел накануне вечером на улице Пекинская, 35. Случайный прохожий заметил, что из окна первого этажа выпала трехлетняя девочка, а следом за ней пытается "выйти" еще один ребенок.
"Он чудом успел подхватить малыша, которому едва исполнилось 11 месяцев", — говорится в сообщении.
Мужчина вызвал экстренные службы и передал детей сотрудникам скорой помощи. Девочку госпитализировали, а ее младшему брату помощь медиков не понадобилась.
В момент происшествия мать детей была дома.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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