жительницу Сызрани, объявленную в Федеральный розыск, задержали

152

В полицию поступила информация об объявлении судом в Федеральный розыск 40-летней обвиняемой в краже более 33 000 рублей с банковской карты. Женщина от участия в судебных заседаниях уклонилась, по месту прописки и месту жительства не появлялась, скрываясь от органов правосудия. Суд заочно изменил ей меру пресечения на заключение под стражу.

Ориентировку с приметами разыскиваемой направили в региональные отделения полиции и организации правоохранительной направленности. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из сызранской полиции установили и опросили жителей города и области, с которыми общалась подсудимая, осмотрели места возможного нахождения женщины и задержали злоумышленницу в районе поселка Новокашпирский г. Сызрани, где она проживала у своего знакомого.

В настоящее время в целях предупреждения возможного повторного уклонения от участия в судебных заседаниях по уголовному делу, возбужденному в отношении 40- летней сызранки по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) женщина заключена под стражу.