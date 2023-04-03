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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жительницу Красноярского района заставили вернуть незаконно занятый земельный участок

3 апреля 2023 10:39
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Жительницу Красноярского района заставили вернуть незаконно занятый земельный участок

Жительница Красноярского района Самарской области оформила право собственности на земельный участок для ведения подсобного хозяйства по фиктивным документам. Судебные приставы г. Самары истребовали землю из незаконного владения.

Земельный участок был получен женщиной незаконным способом. Выписка, которую она получила  из похозяйственной книги, содержала ложные сведения, которые в последующем стали основанием для неправомерной регистрации права собственности на земельный участок. Мошенническая схема, в которой также фигурировали родственники гражданки, была разоблачена. Суд постановил истребовать из незаконного владения земельный участок и прекратить право собственности.

Исполнительный документ поступил на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску г. Самары. Судебный пристав связался с должницей и уведомил ее о возбужденном исполнительном производстве. Женщине разъяснили о мерах принудительного исполнения, применимых в случае неисполнения решения в установленный срок.

Проигнорировав требования сотрудника Службы, в отношении женщины вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Оплачивать его должница категорически отказывалась. Судебным приставом было обращено взыскание на  её расчетный счет. Помимо этого ее ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.

После принятых мер должница обратилась в соответствующие органы по прекращению права собственности на земельный участок. Право пользования имуществом прекращено. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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