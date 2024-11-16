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Жительница Жигулевска проникла в чужой двор под ограждением и похитила печь

16 ноября 2024 13:30
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Жительница Жигулевска проникла в чужой двор под ограждением и похитила печь

В сентябре текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулевску за помощью обратился местный житель 1989 года рождения. Мужчина сообщил, что оставил печь на территории дачного участка, расположенного в одном из садоводческих обществ, во время строительства бани, а через некоторое время обнаружил ее пропажу. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Оперативный дежурный направил по адресу, указанному в сообщении, следственно-оперативную группу. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили потерпевшего, провели подворовой обход общества.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники получили информацию, что к совершению кражи может быть причастна соседка заявителя – 59-летняя женщина, с которой у него были разногласия. Предполагаемую злоумышленницу задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимая подозреваемая созналась в содеянном. Она рассказала сотрудникам полиции, что решила досадить мужчине, воспользовалась его длительным отсутствием на даче, проникла во двор через углубление под ограждением и похитила печь, предварительно открыв калитку и вытащив ее путем кантования. После чего оставила ее на своей придомовой территории.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

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