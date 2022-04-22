Жительница Жигулевска подозревается в мошенничестве при получении пособия по безработице

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По данным дознавателей ОМВД России по г. Жигулевску, 29-летняя сельская жительница обратилась в Центр занятости населения с заявлением о предоставлении ей государственной услуги по содействию в поиске работы. В связи с отсутствием подходящих вакансий, женщину признали безработной, поставили на учет и назначили пособие.



Жительницу Самарской области предупредили о том, что в случае трудоустройства, получения заработка (вознаграждения) она обязана сообщить об этом факте в органы службы занятости, а в случае выявления сокрытия указанной информации и получения пособия по безработице обманным путем – ее привлекут к уголовной ответственности.



В ходе проверки, сотрудниками полиции установлено, что женщина, находясь в статусе безработного, заключила договор на трудоустройство и за ноябрь – декабрь 2021 года получила одновременно зарплату и пособие по безработице. Ущерб государству от противоправных действий злоумышленницы составил свыше 28 тысяч рублей.



В настоящее время ранее не судимая местная жительница снята с регистрационного учета. В отношении нее отделом дознания ОМВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело.