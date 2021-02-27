Жительница Урала заблудилась по дороге домой во время бурана и замерзла насмерть

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В городе Карталы Челябинской области во время бурана погибла местная жительница. Женщина возвращалась с работы, но заблудилась и не смогла найти дорогу к дому, передают "Известия". Об этом ИА «Ура.ру» рассказал глава Карталинского района Анатолий Вдовин.

Трагедия произошла вечером 23 февраля. Из-за бурана таксист не смог довезти 66-летнюю женщину до подъезда, и она заблудилась. Утром следующего дня ее тело нашли при расчистке дорог грейдером.

«23 февраля была самая тяжелая ночь, когда о помощи просили 23 человека. 22 из них мы сумели спасти. Эта женщина также позвонила по экстренному номеру. Ее попросили оставаться на месте, однако ни спасатели, ни полиция буквально через 10 минут уже не смогли ее найти», — рассказал глава района.

Известно, что женщина должна была вернуться домой со смены в местной котельной. После ее звонка в экстренные службы поступил звонок от таксиста, который беспокоился, дошла ли его пассажирка до дома. Тогда он обозначил место, где видел ее в последний раз.

24 февраля, в трех регионах Челябинской области ввели режим ЧС в связи с непогодой. В областной столице отменили занятия в школах, также были отменены десятки авиарейсов.

25 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах непогоды на Урале. По словам метеоролога, низкие температуры, метель, ветер и сильные осадки в регионе связаны с сильной разницей атмосферного давления в циклоне к западу от Урала, а также в антициклоне на востоке.

Фото из открытых источников