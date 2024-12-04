Жительница Приволжского района схватила нож и угрожала убить родственницу

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В ноябре текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району за помощью обратилась 44-летняя местная жительница. Женщина рассказала о том, что родственница, с которой она проживает в одном доме, угрожает ей убийством.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции, убедившись, что в настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает, установили возможных очевидцев произошедшего, опросили их и потерпевшую.

В ходе опроса потерпевшая пояснила полицейским, что на момент совершения преступления она и ее родственница находились в доме. Между ними возник словесный конфликт на бытовой почве. В ходе выяснения отношений предполагаемая подозреваемая схватила со стола нож и, замахиваясь, стала угрожать родственнице убийством, при этом, высказывая угрозы, которые были восприняты женщиной как реально опасные для жизни и здоровья. Пытаясь защититься, потерпевшая поранилась предплечьем о лезвие ножа. Полицейские изъяли предполагаемое орудие преступления - нож.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе безработная, ранее несудимая местная жительница в содеянном созналась.

Группой дознания О МВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».