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Жительница Похвистнево пыталась пройти в суд с ножом

30 марта 2021 10:20
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Жительница Похвистнево пыталась пройти в суд с ножом

Судебными приставами по ОУПДС в здании суда задержана жительница Самарской области, которая пытался пронести в суд запрещенный предмет. 

При попытке пройти в помещение Похвистневского районного суда Самарской области судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Самарской области была остановлена жительница районного центра. Должностные лица предупредили женщину о запрете проноса в здание суда взрывчатых веществ, огнестрельного и травматического оружия, колюще-режущих предметов и попросили выложить запрещенные предметы, если они имеются у нее при себе. В ответ посетительница суда сообщила, что ничего подобного при себе не имеет. Однако при досмотре ручным металлоискателем у гражданки был обнаружен канцелярский нож с выдвижным лезвием.

В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении. Суд признал жительницу с. Похвистнево виновной в совершении правонарушения и назначил ей административное наказание в виде штрафа. 

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