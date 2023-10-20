Жительница Октябрьска обманула пенсионерку из Сызрани на 500 тысяч рублей

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Оперативно задержанная сотрудниками уголовного розыска жительница г. Октябрьск не успела перевести деньги пенсионерки на расчетные счета своих «кураторов».

В начале текущего месяца в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась 62-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников.

При опросе потерпевшей, сотрудники полиции выяснили, что пенсионерка находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы помочь родственнице избежать уголовного наказания, как убеждал женщину злоумышленник, необходимо передать доверенному лицу денежные средства. Женщина растерялась и положила трубку, после чего ей стали поступать звонки от неизвестных лиц на стационарный и сотовый телефон. Потерпевшая, испугавшись, согласилась с «правоохранителем», назвала свой адрес проживания, и собрала все имеющиеся в доме деньги – 500 тысяч рублей.

Собеседники общались с пенсионеркой непрерывно, не давая связаться с родственниками и проверить шокирующую информацию, пока к ней на такси не приехала молодая девушка. Пенсионерка, следуя инструкциям, передала курьеру имеющиеся у нее сбережения. Когда злоумышленница уехала, а ее сообщники перестали звонить, пожилая женщина связалась с дочкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия, в том числе установили и опросили очевидцев, составили фоторобот курьера и ориентировали на розыск все наружные службы, направили запросы и получили ответы из различных организаций.

Уже на следующий день у оперативников появилась информация, что к хищению денежных средств причастна 24-летняя жительница г. Октябрьск. Полицейские задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенная в качестве подозреваемой, ранее не судимая задержанная пояснила, что действовала по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомилась в социальной сети. Похищенные у пенсионерки денежные средства она должна была перевести на расчетные счета, указанные им, но не успела, так как оперативно задержана полицейскими.

В настоящее время денежные средства изъяты в полном объеме.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанной по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено уголовное дело.