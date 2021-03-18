Жительница Новокуйбышевска прирастила часть чужого участка к своему

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Освободить 90 кв.м пришлось после вмешательства судебных приставов.

Владелица земельного участка решила увеличить его с помощью присвоения еще 90 кв.м. Самовольного женщина заняла его хозяйственными постройками и установила ограждение. Администрация г. Новокуйбышевска обратилась в суд с исковым заявлением об освобождению самовольно занятого земельного участка. Суд удовлетворил требования Администрации и обязал женщину освободить земельный участок от хозяйственных построек, а также убрать ограждение.

В отделении судебных приставов г. Новокуйбышевска в отношении самовольно занявшей земельный участок женщины возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель вручил должнице постановление о возбуждении исполнительного производства, установив пятидневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Также сотрудник Службы предупредил женщину о мерах принудительного воздействия, которые могут быть применены к ней в случае неисполнения решения суда.

Несмотря на предупреждение в установленные сроки должница решение суда не исполнила. В отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. После этого должница самостоятельно демонтировала хозяйственные постройки и ограждение. Незаконно занятый земельный участок освобожден.