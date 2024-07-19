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Жительница Новокуйбышевска лишилась телефона в кафе

19 июля 2024 11:38
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Жительница Новокуйбышевска лишилась телефона в кафе

В конце прошлого года в дежурную часть городского отдела полиции с заявлением о краже сотового телефона обратилась 42-летняя местная жительница, сотрудница одного из кафе-магазинов, расположенных в торговом центре.

Прибывшая по указанному адресу следственно-оперативная группа выяснила, что заявительница, общаясь с клиентами, отвлеклась и оставила телефон на одном из столиков. Через некоторое время она обнаружила отсутствие гаджета и сообщила об этом в полицию. Причиненный ущерб составил 50 000 рублей. По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, находящейся в заведении, сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления ранее судимой за незаконный сбыт наркотических средств местной жительницы 1958 года рождения и задержали ее по месту жительства.

В ходе опроса подозреваемая пояснила, что будучи в магазине, услышала, как мужчина, указывая на оставленный телефон, искал хозяина аппарата, она сказала, что это ее телефон, забрала и ушла. После чего передала мобильное устройство своей знакомой.

Уголовное дело с обвинительным актом, утвержденным прокурором, передано в Новокуйбышевский суд для принятия решения по существу.

Похищенное имущество возвращено законной владелице.

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