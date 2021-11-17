Жительница Красноармейского района ответит за смерть маленькой дочери

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По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемая, являясь матерью новорожденного ребенка, у которого был выявлен риск развития инфекционных заболеваний, отказалась от дальнейшего обследования и лечения девочки в медицинском учреждении.

В дальнейшем женщина не обеспечила прохождение дочерью необходимых медицинских осмотров, прием лекарств, не соблюдала рекомендации врачей по кормлению, а также неоднократно не являлась в медицинское учреждение без обоснования причин. В результате указанных действий состояние девочки ухудшилось, в связи с чем она была доставлена отцом в районную больницу в тяжелом состоянии. Реанимационные мероприятия результата не дали, ребенок скончался.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.