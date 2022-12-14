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Жительница Хворостянского района незаконно зарегистрировала мигрантов

14 декабря 2022 13:13
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Жительница Хворостянского района незаконно зарегистрировала мигрантов

Установлено, что в ноябре текущего года   63 – летняя  жительница с. Новая Гремячка Хворостянского района по месту своей регистрации и проживания в доме на улице Речной, незаконно поставила на миграционный учет 3 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

При подаче документов на регистрацию женщина неоднократно предупреждалась полицейскими об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но от своих действий не отказалась.

В ходе проверки на своем административном участке соблюдения иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижения на территории Российской Федерации участковым уполномоченным полиции отделения МВД России по Хворостянскому району установлено, что указанные лица по месту регистрации не проживают.

Хозяйка жилища призналась, что фиктивно прописала у себя иностранных граждан.

В настоящее время группой дознания отделения МВД России по Хворостянскому району в отношении подозреваемой  возбуждены уголовные  дела  по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная  постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» и ст. 322.2 УК РФ  (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации  по месту пребывания  в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

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