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Жители Безенчука после развода не могли поделить квартиру

17 сентября 2021 09:55
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Жители Безенчука после развода не могли поделить квартиру

Жилье, купленное супругами в момент нахождения в браке, после развода поделить не удалось. Судебные приставы Самарской области помогли бывшим возлюбленным прийти к  компромиссу. 

Супруги из пгт. Безенчук не могли самостоятельно определить правила совместного проживания в общей квартире. Женщина не хотела видеть в своем доме бывшего супруга и всячески мешала его проживанию на их общей жилплощади. Мужчина мириться с поведением экс-супруги не стал и обратился в суд. В ходе судебного заседания было принято решение об обязании женщины не чинить бывшему мужу препятствий в пользовании жилым помещением. 

В отделении судебных приставов Безенчукского района Самарской области в отношении должницы возбудили исполнительное производство. Женщину уведомили о необходимости добровольного исполнения решения суда в пятидневный срок и предупредили о мерах принудительного воздействия, которые могут быть к ней применены, в том числе о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также в отношении должницы вынесли постановление о временном ограничении на выезд за пределы страны. 

Полученные предупреждения, а также наложенные ограничения побудили женщину к исполнению решения суда. Бывшему мужу в их общей квартире должница выделила комнату .

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: судебные приставы

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