Жителей Самары и пригородов терроризируют стаи бродячих собак

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Люди боятся выходить на улицы, а уж тем более - выпускать детей.

Жителей Самары и близлежащих пригородов терроризирует стая бездомных собак. Об этом пишут жители в социальных сетях.

Большая часть жалоб поступает от жителей Волжского района. Люди рассказывают, что боятся лишний раз выходить из дома, а уж тем более - выпускать на прогулку детей. Стаи собак свободно передвигаются по улицам и, порой, проявляют агрессию к людям. Иногда собаки передвигаются только по одной из улиц и не дают прохода гуляющим. Большая часть пользователей предлагают произвести отлов собак.

Известно, что обращения передали подрядчику, который занимается отловом собак в Самаре, пишет ПроГородСамара.